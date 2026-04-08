Hansi Flick não escondeu a insatisfação com a arbitragem e, em particular, com o VAR, após a derrota do Barcelona frente ao Atlético Madrid (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O técnico alemão foi direto nas críticas ao sistema de videoarbitragem, que contou com o português Tiago Martins como assistente.

«O VAR estava muito focado no Atlético. Era um VAR alemão, obrigado à Alemanha. [n.d.r.: Hansi Flick é alemão] Não entendo o que aconteceu naquela situação em que o guarda-redes inicia a jogada e o defesa [Pubill] o pára com a mão e depois volta a jogar. Para mim, é claramente cartão vermelho, ou duplo amarelo, e há um cartão vermelho e penálti. E talvez isso tivesse mudado de forma completamente diferente, mas acho que podem explicar porque não foi assim. É assim, temos de aceitar isso», afirmou na conferência de imprensa após o encontro.

Apesar das queixas, Flick procurou também analisar o desaire sofrido em Camp Nou.

«Eles marcaram dois golos e têm muita qualidade. No primeiro, tínhamos de defender melhor, estávamos em igualdade numérica. Jogámos bem, demos tudo, mas não tivemos sorte. Isto não acabou. [...] A meia-final pode parecer longe, mas vamos tentar», disse.

O treinador abordou ainda a gestão física da equipa, explicando a saída de Pedri devido a queixas e destacou Lamine Yamal, que ficou visivelmente abalado no final do encontro.

«Fez um jogo incrível, tanto a atacar como a defender. Tem 18 anos e temos de o apoiar. Vai ser um dos melhores da história deste país», atirou.