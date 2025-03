Hansi Flick garante que o Barcelona está determinado em voltar a vencer o Benfica esta terça-feira para homenagear o médico do clube, Carles Miñarro, que faleceu esta semana, aos 40 anos. O treinador alemão quer que os seus jogadores esqueçam a vantagem que trouxeram da Luz e que entrem em campo com os olhos em novo triunfo.

Um jogo determinante que chega numa semana difícil para o clube catalão, marcada pela morte do médico da equipa. «O presidente foi ao balneário no domingo e transmitiu isso à equipa, foi uma grande perda, o Carles era uma grande pessoa e, ao mesmo tempo, era um grande médico. Com esta combinação, fez um trabalho incrível para a equipa. Para nós não foi fácil, vamos sentir saudades dele, mas é a vida, de certeza que ele nos está a apoiar desde lá de cima», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Um momento difícil, mas que a equipa pode aproveitar para se motivar. «Quanto à equipa, vamos jogar, não diria com ele, mas por ele, é muito importante nesta situação ganharmos. É esse o nosso foco para amanhã. Estamos bem preparados, a equipa está a jogar bem, estamos num bom momento e é assim que queremos continuar. É um momento importante para nós, para o clube, para os adeptos, por isso queremos jogar bem e ganhar», acrescentou.

Uma morte inesperada que levou o Barcelona a adiar o jogo com o Osasuna. Lewandowski ia ser poupado nesse jogo da liga espanhola, mas agora está totalmente disponível para o duelo com o Benfica. «Ele vai poder jogar, está completamente em forma. No domingo lidámos com essa situação, no treino de ativação que fizemos antes do jogo ele sentiu alguma coisa, mas tratámos disso e decidimos que ele vai estar na lista», explicou ainda.