O Barcelona recebe o Benfica esta terça-feira em Montjuic depois de já ter vencido no Estádio da Luz por 1-0, mas o treinador Hansi Flick, na antevisão do jogo, quer os seus jogadores focados em novo triunfo até porque, recorda, «o Benfica joga muito bem fora» de casa.

«Vejo a equipa muito focada. Falámos sobre isso esta manhã. Tivemos uma reunião em que mostrámos aos jogadores tudo o que fizeram bem, mas também o que têm de melhorar. Ninguém pensa que já acabou, que já está garantida a qualificação. Quero a equipa com a atitude certa em campo», comentou.

Este será o terceiro embate com o Benfica em pouco mais de um mês, fica, portanto, pouco espaço para inovações táticas que possam surpreender o adversário. «Temos clara a forma como Benfica pode jogar e também é claro para nós como queremos jogar contra o Benfica. Para mim, não há espaço para surpresas», referiu.

Nos dois primeiros jogos com o Benfica, Raphinha esteve em particular destaque, com um total de três golos marcados. «O Raphinha tem estado muito bem esta época, ajuda-nos com a sua dinâmica de jogo. Nos golos que marcou, nos 5-4 e também no último, demonstram muito esta vontade e fome que ele tem. Quando ele está no ataque, é possível ver isso nele, é um jogador muito focado. Estou muito feliz que esteja aqui e a jogar a este nível», destacou.

O Benfica está privado de Álvaro Carreras que vai cumprir um jogo de castigo. «O Benfica tem uma excelente equipa e o seu treinador está a fazer um grande trabalho, podemos ver a filosofia da equipa. Temos de estar focados a cem por cento, não temos de pensar no primeiro jogo. É uma segunda mão e temos de ganhar. Eles jogam muito bem fora, somaram muitos pontos a jogar fora, temos de lidar com essa situação», referiu.

Além de Carreras, Bruno Lage também não vai poder contar com Di María, ainda a recuperar de lesão. «Não vou falar de um jogador que não vai estar aqui, mas O Di María é um jogador fantástico e, apesar da sua idade, é um jogador muito perigoso. Podia jogar em qualquer equipa. Sabe marcar golos, sabe como preparar oportunidades», comentou ainda o treinador alemão do Barcelona.