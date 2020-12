Barcelona e Juventus defrontam-se esta terça-feira, na última jornada do grupo G da Liga dos Campeões. Este será também o primeiro duelo entre Messi e Ronaldo desde que o português partiu para Itália.



Ronald Koeman explicou de que forma os catalães podem anular o internacional português. «Não é um estímulo por um só jogador, mas sim porque se defrontam duas grandes equipas. É importante que os melhores estejam presentes e Ronaldo continua na elite do futebol pela forma como luta e marca. Temos de defendê-lo bem e tentar ter a bola. Se tivermos a bola, ele não pode criar perigo», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador holandês frisou que o CR7 e Messi foram os melhores nos últimos 15 anos. «É fantástico temos visto Ronaldo e Messi estes anos. Foram os melhores nos últimos 15 anos. São incríveis, diferentes e luta, sempre por marcar golos e ganhar títulos. Admiro-o aos dois. Ofereceram-nos grandes noite e esperemos que possamos desfrutar amanhã [terça-feira]», disse.



Por último, Koeman lamentou (mais uma) a lesão de Dembélé e queixou-se os horários dos jogos do Barça.



«É uma infelicidade perder outro jogador. Sentiu um incómodo, pensou que não era nada e continuou. É uma pena. Tem um passado com lesões. Queixo-me dos horários dos jogos, acho que vamos perder mais jogadores. Há que pensar no bem dos jogadores e das equipas espanholas. Sempre que jogamos terça-feira à noite, chegámos às quatro e meia da manhã a casa. Jogamos sempre às nove. Não nos estão a ajudar», criticou.