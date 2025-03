Bruno Lage, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Benfica por 3-1 frente ao Barcelona, na segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões:

«Ficámos com um sentimento de frustração, podíamos ter feito melhor no conjunto dos dois jogos e a forma como sofremos os golos penalizam-nos um pouco. Em termos defensivos permitimos que os melhores jogadores do Barcelona tivessem sucesso nas ações individuais. Sabíamos das dificuldades que íamos ter contra o Barcelona e hoje fechamos o trabalho na Liga dos Campeões. Agora o foco é total nas duas competições que nos restam, Liga e Taça de Portugal.»

«Um jogador como o Yamal fazer apenas um bom jogo em três contra o Benfica mostra o que fizemos em termos coletivos. Acredito que chegando mais fresco a este jogo, as coisas podiam ter sido diferentes. Não é olhar para questão em termos individuais, marcámos um golo e criámos as oportunidades que prevíamos. Acabámos por fazer uma boa Liga dos Campeões, diziam que não passávamos da primeira fase, mas fora de casa tivemos um comportamento digno, temos de estar orgulhosos do que fizemos. Estamos frustrados porque podíamos ter feito mais.»

«O que temos de fazer é preocuparmo-nos connosco, a Liga vai ser disputada até ao fim. O Sp. Braga venceu o FC Porto e está no patamar que merece, as últimas jornadas vão ser muito apertadas, vai ser uma guerra até ao fim. O mais importante é o que conseguimos controlar, fechamos este capítulo com orgulho e frustração e agora é seguir em frente.»