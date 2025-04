O Barcelona atropelou o Borussia Dortmund e deu um passe firme a caminho das meias-finais da Liga dos Campeões, com Raphinha e Lamine Yamal a proporcionarem mais um grande espetáculo e Robert Lewandowski a bisar frente à equipa que o lançou para uma carreira cheia de golos na Europa. As bancadas de Montjuic renderam-se, mais uma vez, à equipa de Hansi Flick, num grande espetáculo que se estendeu às bancadas.

Uma partida que começou com uma entrada a todo o gás do Barcelona, com duas oportunidades de Lamine Yamal, uma delas com nota artística, e outra de Raphinha, ainda nos primeiros sete minutos. O Borussia procurava entrar no mesmo ritmo dos catalães, num início de jogo supersónico, disputado a grande velocidade, mas com a equipa da casa, a conseguir impor-se face à técnica mais apurada dos seus artistas, mais uma vez, em noite inspirada.

Sempre em grande velocidade, os jogadores do Barcelona trocavam a bola de olhos fechados e, em dois três passes, chegavam com perigo à área do Borussia. O Dortmund demorou mais a entrar no jogo, mas procurou responder na mesma moeda, também em velocidade, em rápidas transições e, num lance de Guirassy chegou a colocar os catalães em sentido.

Depois de quase meia-hora de correrias frenéticas, o Barça acabou por chegar à vantagem de bola parada. Livre sobre a direita, bola para o segundo poste, Iñigo Martínez amortece de cabeça e Cubarsí remata em esforço. A bola ia devagar, devagarinho, para a linha fatal, mas Raphinha foi lá empurrá-la e assumir a autoria do primeiro golo. Uma opção que podia ter corrido mal, uma vez que o VAR ainda foi verificar a posição do brasileiro, antes de validar aquele que foi o 12.º golo de Raphinha em onze jogos na presente edição da Champions.

Nesta altura, o Barça já acumulava seis remates contra apenas um do Dortmund. Já perto do intervalo, Lewandowski ainda tentou um remate acrobático, mas a última palavra foi dos alemães, num grande lance protagonizado por Guirassy que, depois de tirar Cubarsí da frente, rematou com o pé esquerdo às malhas laterais.

A primeira parte, de tirar o fôlego chegava ao fim, com apenas um golo, mas a prometer muito parav a etapa complementar.

Logo a abrir a segunda parte, Nuri Sahim abdicou de Adeyemi para lançar Beier e a primeira oportunidade até foi do Dortmund, num remate do meio da rua de Guitens, mas, logo a seguir, o Barça chegou ao 2-0, com mais um golo repleto de magia, construído pelo tridente da frente. Lamine Yamal cruzou da direita, Raphinha amorteceu de cabeça e Lewandowski finalizou, também de cabeça, com a bola a entrar na baliza sem ir ao solo desde que saiu dos pés do adolescente do Barça.

O Barcelona duplicava a vantagem e deixava as bancadas do Montjuic em ebulição, numa altura em que o Dortmund começava a dar sinais de que não iria conseguir manter o ritmo endiabrado que os catalães tinham imposto desde o início do jogo. O Barça crescia no jogo a olhos vistos, Fermín ainda tirou tinta do poste da baliza de Kobel antes de fazer a assistência para o segundo golo de Lewandowski, o terceiro do Barça, num lance que começa com mais um passe fenomenal de Lamine Yamal.

Foi o segundo golo do polaco no jogo, o 11.º na Champions e o 40.º da temporada, desta vez, diante da sua antiga equipa, onde ganhou balanço para se tornar num dos pontas de lança mais eficazes da Europa. O Dortmund jamais vai esquecer o polaco, até porque, em 28 jogos como adversário, o goleador marcou 29 jogos à antiga equipa, a maioria, claro está, ao serviço do Bayern que até pode vir a ser o último obstáculo dos catalães para a final de Munique.

O Dortmund ainda fez um derradeiro esforço para chegar à frente a acabou por pagar cara a ousadia, uma vez que, aos 77 minutos, Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski, as três grandes figuras desta partida, arrancaram, sem oposição na direção da baliza de Kobel, com o internacional brasileiro a oferecer o golo ao jovem espanhol que também deixou o seu nome na ficha de jogo.

O bom disto tudo é que ainda vamos aproveitar Yamal muitos anos 🤩



🤩 @ChampionsLeague | @FCBarcelona 4 x 0 @BVB#DAZNChampions pic.twitter.com/xD3jz570yv — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 9, 2025

Ao quarto golo, o Barça descansou e ainda deu para Hansi Flick lançar Ansu Fati que não jogava desde janeiro. No último suspiro do jogo, o Dortmund ainda ameaçou reduzir, em duas situações, mas, na primeira, Ronald Araújo cortou, enquanto na segunda, a bola chegou a passar a linha fatal, mas foi assinalado fora de jogo e não valeu.

O Barcelona dá, assim, um passo firme na direção das meias-finais onde irá encontrar o vencedor do duelo entre Inter Milão e Bayern Munique (os italianos venceram a primeira mão, em Munique, por 2-1).

Já depois do jogo acabar, o espetáculo prosseguiu bas bancadas, com os adeptos do Dortmund a aplaudirem a equipa de pé (sem recurso a pirotecnia!).