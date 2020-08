Lionel Messi sofreu uma «forte contusão» no jogo de sábado com o Nápoles, mas está apto para defrontar o Bayern Munique, na próxima sexta-feira, no Estádio da Luz, no jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

No embate da segunda mão dos oitavos de final, em Camp Nou, Messi sofreu uma entrada do senegalês Kalidou Koulibaly, mas o clube catalão já informou que não está em risco a utilização do seu capitão, que foi assistido no relvado, mas continuou no encontro e cumpriu os 90 minutos, no triunfo por 3-1 sobre os italianos.

O Barcelona cumpriu hoje uma sessão de recuperação e só voltará a treinar na manhã de terça-feira. Dois dias depois, na quinta-feira, segue para Lisboa, onde ficará instalado numa unidade hoteleira no centro da capital portuguesa. No dia da chegada a Portugal, o conjunto catalão cumpre o habitual treino de adaptação do relvado do Estádio da Luz, na véspera do confronto com o Bayern Munique, marcado para as 20 horas de sexta-feira, à porta fechada.