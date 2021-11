Xavi, o treinador, conserva os princípios que lhe permitiram assumir-se como um dos melhores futebolistas do mundo. Na véspera do jogo contra o Benfica, o técnico do Barcelona foi questionado sobre a necessidade de ter um médio mais forte fisicamente que Nico, De Jong, Busquets ou Pedri para determinados encontros e respondeu de forma categórica.



«Médios mais físicos? Já os temos. O De Jong é um espetáculo fisicamente, o Nico basta olhar para ele. Temos perfis muito fortes no meio-campo. Sem ser muito forte, o Busi [Busquets] é dos jogadores que mais bolas recupera no mundo. Não é preciso medir dois metros e pesar 85 quilos para recuperar bolas. É uma questão de entender o jogo», sublinhou, em conferência de imprensa, e aproveitou para lembrar o papel de Iniesta na era dourada dos catalães.



«Quantas bolas rouba o Pedri por jogo? Lembram-se do Iniesta? Roubava 200 bolas por ano e media 1,70 metros. Depende do modelo de jogo. A minha prioridade não é que os médios sejam fortes fisicamente.»



O Benfica será o segundo jogo de Xavi no comando técnico do Barça depois do dérbi da cidade Condal frente ao Espanhol (1-0).