Otamendi, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Benfica por 3-1 frente ao Barcelona, na segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões:

«Dói porque é uma eliminação, esta competição traz sempre uma esperança para a equipa, já que queremos competir e chegar à final. Lamentavelmente não fizemos melhor no jogo em casa e hoje os detalhes foram decisivos. Há que continuar e no fim de semana temos outro jogo, temos de competir até ao fim. Agora é altura de descansar e olhar para o que se segue.»

«Nos últimos jogos críamos situações e ficamos com um sabor amargo, porque no jogo em casa devíamos ter feito melhor, pelo menos um golo para continuar a competir aqui. O Barcelona tem bons jogadores, competimos e lamentavelmente sofremos mais golos. Eliminação afeta época do Benfica? São competições diferentes, há que descansar e olhar para o jogo do campeonato, a Liga dos Campeões é uma competição muito bonita, mas temos de olhar para a frente.»