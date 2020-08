Gerard Piqué, jogador do Barcelona, em declarações na zona de entrevistas rápidas após a goleada sofrida por 8-2 aos pés do Bayern Munique no Estádio da Luz, em jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões:

«Foi um jogo horrível, uma sensação nefasta. Vergonha: é a palavra. Não se pode competir assim e não se pode ir assim para as competições europeias.

Não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. É muito duro e espero que isto sirva para algo. Temos todos de refletir: o clube precisa de mudanças. Não falo de treinador, nem dos jogadores. Estruturalmente, o clube precisa de mudanças de todo o tipo. Com disse, não foi nem a primeira, a segunda, ou a terceira vez. Ninguém é imprescindível. Eu próprio ofereço-me. Se tiver de vir sangue novo para mudar esta dinâmica, serei o primeiro a sair.

Temos todos de refletir internamente e decidir o que é o melhor para o Barcelona, que é o mais importante.