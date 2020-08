Após a goleada sofrida frente ao Bayern (8-2), Quique Setién foi confrontado com as palavras de Piqué, jogador que pediu mudanças no Barcelona e que se ofereceu, inclusive, para sair.



«Levo apenas seis ou oito meses aqui. Quando alguém como o Piqué faz uma reflexão destas... seguramente terá algo a dizer. A realidade é que agora há uma frustração enorme. Resta-nos tirar conclusões e tomar as decisões que devem ser tomadas a pensar já no futuro. O Barcelona é um clube tão grande que isto causa muita dor», referiu o técnico, citado pela Marca, antes de falar sobre o futuro.



«O meu futuro? É preciso fazer uma reflexão como deve ser feita após uma derrota tão humilhante e dolorosa.»