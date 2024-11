Pau Cubarsí foi o protagonista (pelos piores motivos) do momento mais arrepiante desta jornada da fase de liga da Champions, durante o jogo entre o Estrela Vermelha e o Barcelona.

Num lance dentro da área catalã, o jovem central sofreu uma entrada aparatosa e começou a sangrar da cara, tendo sido substituído pouco depois. Ora, após o encontro, o Barcelona partilhou algumas fotografias do estado em que ficou Cubarsí, sendo que levou dez pontos no lado direito do rosto e ficou com outras mazelas bem visíveis.

Veja aqui as primeiras imagens de Cubarsí após o jogo: