Aí está a primeira surpresa destes «quartos» da Liga dos Campeões, com o triunfo do Atlético Madrid em Camp Nou (2-0), num jogo em que os catalães estiveram toda a segunda parte em inferioridade numérica.

O primeiro tempo ficou marcado por um ascendente claro dos catalães, que não foram eficazes à frente da baliza de Musso e pagaram caro, já em cima do intervalo. Pau Cubarsí cometeu falta junto à área e viu o cartão vermelho direto, após o árbitro ter revisto as imagens no monitor, e na sequência do lance houve golaço em Camp Nou.

Através de uma bola parada, Julián Álvarez encheu-se de coragem e converteu de forma exímia o lance do 1-0, sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes do Barcelona.

Esta vantagem mínima deu ânimo aos comandados de Diego Simeone, que voltaram dos balneários com outra confiança e a mesma estratégia de jogo... penalizar o adversário no contra-ataque. Foi assim que Sorloth transformou o cruzamento de Ruggeri no 2-0, com uma finalização de primeira e junto ao poste mais próximo.

João Cancelo foi titular na formação de Hansi Flick e viu um cartão amarelo já em cima do apito final do árbitro. Esta é a primeira vez que o Atlético Madrid não sofre golos nesta Champions e está agora bem encaminhado para uma presença nas «meias» da prova milionária.

A segunda mão joga-se na próxima terça-feira (20h), desta feita no reduto dos colchoneros.