Hansi Flick voltou a estar em destaque na antevisão ao decisivo duelo da Liga dos Campeões entre o Barcelona e o At. Madrid, mas desta vez por causa… do relvado. Durante o treino de adaptação no Estádio Metropolitano, o técnico alemão foi apanhado a inspecionar atentamente a relva e a trocar impressões com um delegado da UEFA.

As imagens mostram Flick a agachar-se, tocar e até medir a relva, num gesto que denunciava alguma insatisfação, sobretudo com a altura do relvado, um detalhe que pode influenciar a velocidade de jogo. Apesar disso, a imprensa espanhola indica que não houve qualquer queixa formal por parte do clube catalão, apenas uma observação transmitida ao organismo europeu.

De acordo com os regulamentos da UEFA, a relva não pode ultrapassar os três centímetros de altura e deve apresentar condições uniformes, critérios que, segundo o Atlético, estão a ser cumpridos. Ainda assim, o organismo pode intervir e ajustar parâmetros como o corte ou a rega, caso considere necessário.

De recordar, o Barcelona perdeu na primeira mão dos quartos de final da Champions, por 2-0, e volta a defrontar os colchoneros esta terça-feira, a partir das 20h.

Veja aqui o momento de Flick no treino do Barcelona: