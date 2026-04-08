A derrota do Barcelona diante do At. Madrid por 2-0 deixou marcas e em especial, em Lamine Yamal.

O jovem dos catalães foi visto no final do encontro desolado, com as mãos na cabeça, enquanto os colchoneros festejavam.

De recordar, os blaugrana vão em desvantagem para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que será disputada em Madrid, na próxima semana.

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