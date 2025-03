Antes do embate entre Barcelona e Benfica, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, os dirigentes dos dois clubes aproveitaram para almoçar juntos em Barcelona, no restaurante Via Veneto.

A comitiva do Barcelona adiantou-se e à chegada ao restaurante, Laporta foi questionado sobre o ânimo da equipa para a eliminatória, desta terça-feira, garantindo que o plantel «está a melhorar».

Recorde-se que o médico do Barcelona, Carles Miñarro, morreu aos 53 anos vítima de enfarte, no sábado (8 de março). O incidente levou ao adiamento da partida entre o Barcelona e o Osasuna, para a liga espanhola.

«É um momento difícil, mas o grupo está ainda mais forte. Carles Miñarro era uma pessoa muito querida e os jogadores sentem-no como seu. Estou convencido de que ele vai estar connosco hoje», confessou o vice-presidente catalão.

A comitiva benfiquista foi liderada pelo presidente Rui Costa e pelo Diretor de Relações Internacionais Simão Sabrosa.

Na chegada ao restaurante, onde já esperavam Laporta e o vice-presidente Rafa Yuste, ambos os dirigentes das águias foram abordados pelos jornalistas e Simão Sabrosa, em breves palavras, mostrou-se confiante com a passagem aos «quartos»: [Acreditas na passagem do Benfica à próxima fase?] Sim, sempre», respondeu.

O Benfica joga, esta terça-feira, a permanência na Liga dos Campeões, diante do Barcelona. Os encarnados têm de reverter a o resultado negativo alcançado na Luz na primeira mão, onde foi derrotado por 1-0. A segunda mão joga-se, desta vez, na Catalunha, no Estadi Olimpic de Montjuïc às 17h45.