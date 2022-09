Apesar de ter feito a pré-época e de ter estado presente no banco nos quatro jogos da Liga espanhola, Miralem Pjanic vai sair do Barcelona, informou Xavi.



«O Pjanic podia ajudar-nos, mas ele decidiu sair para ter mais minutos e oportunidades. Revelou-se um grande profissional», disse o técnico, em conferência de imprensa, questionado acerca da possível transferência do médio para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos.



Na véspera do início da participação na Champions contra o Plzen, o treinador dos blaugranas admitiu que conquistar a prova é «um sonho».



«Vamos competir e sonhar com a Champions. Caso contrário ficava em minha casa. Quero ganhar. Não consigo competir sem ter o objetivo de ganhar. Se somos favoritos? É preciso humildade e cuidado. É um grupo complicado», defendeu, referindo-se ao Inter e ao Bayern, as outras equipas do grupo C.



«Aqui a pressã é diária e é bem-vinda. Se não aguentasse a pressão, iria para casa para junto da minha família. Ganhámos a competição por cinco vezes, mas a ilusão continua presente. Vamos competir até onde for possível, mas gostaríamos de ganhar», acrescentou.



Por último, Xavi abordou as goleadas históricas sofridas pelo Barça em épocas consecutivas contra Liverpool (4-0) e Bayern Munique (8-2).



«Cada partida é um mundo. Vamos tentar que o que aconteceu contra o Liverpool e contra o Bayern não se repita e competir. Esta competição é de exigência máxima. Vamos tentar que isso não volte a acontecer. Queremos competir até à final e ganhar», concluiu.

O Barcelona-Viktoria Plzen está agendado para as 20h00 desta quarta-feira, em Camp Nou.