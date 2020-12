Pierre Webo, membro da equipa técnica do Basaksehir, abordou pela primeira vez publicamente o episódio de racismo de que foi alvo por parte do quarto árbitro no duelo contra o PSG.



O antigo futebolista considera que o romeno Ovidiu Hategan «passou dos limites». «Como árbitro, penso que ele ultrapassou os limites no que diz respeito aos valores da UEFA», disse, citado pela Sky Sports.



Webo agradeceu todo o apoio recebido, em especial o do presidente do emblema turco e do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.



«Quero agradecer a todos os que me apoiaram no dia 8 de dezembro. Quero dizer obrigado ao senhor presidente [Goksel Gumusdag) do presidente Recep Tayyip Erdogan, que foi um dos meus pilares neste momento difícil. Foi um dia com um antes e um depois», concluiu.



Lembre-se que depois de Webo ter dito que o árbitro se referiu a ele como «negro» as duas equipas abandonaram o terreno do jogo. A partida foi concluída no dia seguinte, ou seja, quarta-feira e com uma equipa de arbitragem distinta.