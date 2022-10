O Bayer Leverkusen está a caminho de Portugal para o embate com o FC Porto, jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para esta terça-feira, para o Estádio do Dragão.

Depois da goleada consentida diante do Bayern Munique (0-4), na Bundesliga, o treinador suíço Gerardo Seoane trouxe 21 jogadores para o jogo do Dragão, entre os quais Tapsoba, antigo lateral do Vitória.

O Bayer Leverkusen chega à terceira ronda com três pontos, depois de ter perdido na Bélgica diante do Club Brugge (0-1) e de ter vencido, em casa, o Atlético Madrid (2-0). O FC Porto, por seu lado, ainda não somou qualquer ponto, somando derrotas em Madrid (1-2) e, em casa, diante do campeão belga (0-4).

A lista de convocados do Bayer Leverkusen: