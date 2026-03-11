Liga Campeões
Há 1h e 25min
«Cantos proibidos!»: a forma engraçada como o Bayer Leverkusen recebe o Arsenal
Bolas paradas são um dos pontos fortes dos «gunners»
GP
Bolas paradas são um dos pontos fortes dos «gunners»
GP
O Bayer Leverkusen recebe esta quarta-feira o Arsenal, em jogo da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões.
Ora, o clube alemão aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem para o adversário com uma proibição... caricata.
«Não são permitidos pontapés de canto!», publicou o Bayer Leverkusen na rede social Instagram, fazendo clara alusão a um dos pontos mais fortes do jogo ofensivo dos gunners.
De recordar, a partida entre Bayer Leverkusen e o Arsenal tem início marcado às 17h45, com acompanhamento aqui no Maisfutebol.
RELACIONADOS
«Mecanismo de solidariedade? Decisão errada, os argumentos são claros»
FOTO: as camisolas que Sporting e Bodo/Glimt vão usar esta noite
OFICIAL: Murilo renova com o Gil Vicente
Tiago Tomás: «Tenho o mesmo nutricionista do Alberto Costa, pedi informações...»
VÍDEO. Varandas em almoço na câmara de Bodo: «Boa tarde...»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS