O Bayer Leverkusen recebe esta quarta-feira o Arsenal, em jogo da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões.

Ora, o clube alemão aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem para o adversário com uma proibição... caricata.

«Não são permitidos pontapés de canto!», publicou o Bayer Leverkusen na rede social Instagram, fazendo clara alusão a um dos pontos mais fortes do jogo ofensivo dos gunners.

De recordar, a partida entre Bayer Leverkusen e o Arsenal tem início marcado às 17h45, com acompanhamento aqui no Maisfutebol.