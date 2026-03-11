Oito jogos, oito vitórias, 24 pontos em 24 possíveis, 23 golos marcados (ataque mais concretizador), quatro sofridos (defesa menos batida). Primeiro lugar isolado. E nunca em condição de desvantagem nos 720 minutos (mais compensações) disputados.

Foi assim a equipa de Mikel Arteta na fase de liga da Champions.

Mas… pode uma caixa de aspirinas conter um Arsenal?

Na noite desta quarta-feira, o Bayer Leverkusen respondeu que sim. Mas... não deu para ganhar. Por (muito) pouco. No fim, um golo para cada lado e empate a uma bola.

A receita dos farmacêuticos foi… aquela que tanto tem dado resultados ao Arsenal, sobretudo nas duas últimas épocas. Os lances de canto.

Ao fim de um minuto na segunda parte, um canto batido por Alejandro Grimaldo do lado direito do ataque encontrou a cabeça de Robert Andrich ao segundo poste para um golo que colocou os alemães em vantagem.

E o Arsenal, com Gyökeres a titular (saiu para a entrada de Havertz aos 74 minutos, já depois de Arteta ter lançado Madueke no lugar de Saka aos 60), não conseguia ter o antídoto necessário para responder à primeira desvantagem nesta edição da Liga dos Campeões. Mas... a solução para aliviar a dor maior da derrota surgiu mesmo daqueles dois homens saídos do banco. Madueke e Havertz.

Ainda com 0-0, na primeira parte, o golo esteve perto de acontecer para os ingleses, mas o remate de Martinelli levou a bola ao ferro. O relógio marcava o minuto 19.

A equipa treinada por Kasper Hjulmand quase conseguiu manter a vantagem mínima até ao apito final, mas ao minuto 86, o árbitro Umut Meler assinalou penálti por falta de Tillman sobre Madueke (num lance que promete ser de grande escrutínio...) e Havertz, no reencontro com o clube no qual fez quase toda a formação e despontou como sénior, bateu Blaswich para o 1-1 (89m).

Ah, e por fim, recordar que é deste duelo que vai sair, para os quartos de final, o adversário do vencedor da eliminatória entre Sporting e Bodo/Glimt. Tudo para decidir no Emirates, na capital inglesa, na próxima terça-feira, dia 17.