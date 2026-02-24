Bayer Leverkusen e Olympiakos não foram além de um 0-0 na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, resultado que apura os alemães devido ao agregado de 2-0.

Os gregos viajaram até à Alemanha e contaram com os portugueses Gelson Martins e Chiquinho na equipa titular, enquanto Costinha e Diogo Nascimento ficaram no banco.

O Olympiakos precisava de recuperar de uma desvantagem de dois golos trazida da Grécia e o primeiro lance de perigo passou pelos pés de Gelson Martins, ex-Sporting, mas o remate acabou defendido por Janis Blaswich.

O Bayer Leverkusen respondeu por intermédio de Alex Grimaldo, ex-Benfica, que conseguiu passar pelo guarda-redes adversário, mas o remate do espanhol embateu na barra da baliza do Olympiakos.

O jogo terminou mesmo com um empate sem golos, resultado que confirmou o apuramento do Bayer Leverkusen. Os alemães podem agora encontrar nos oitavos de final o Arsenal ou o velho conhecido, Bayern Munique.