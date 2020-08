Que arraso!



O Bayern Munique goleou o Barcelona por 8-2 (não, não é erro) e qualificou-se para as meias-finais. Os bávaros deram uma lição ao vice-campeão espanhol.



Foi, também, uma demonstração de poder absoluto dos alemães que partem para as semifinais como os maiores candidatos a vencer a Liga dos Campeões.



Desde cedo se começou a desenhar a hecatombe blaugrana na Luz. O campeão germânico envolveu o Barça num colete de forças do qual a equipa de Setién raramente conseguiu sair. Logo aos quatro minutos, a máquina de Flick começou a funcionar e Muller fez o 1-0 após tabela com Lewandowski.



O melhor período do Barcelona no jogo foi dos sete aos 22 minutos. Os culés conseguiram aproximar-se da baliza de Neuer e chegaram à igualdade fruto de um autogolo de Alaba. A felicidade que os espanhóis tiveram no lance do 1-1, não tiveram no cruzamento de Messi que esbarrou no poste.



Depois surgiu o golo de Perisic, um pontapé cruzado, que tirou o Barcelona do jogo. A equipa manteve-se fiel aos seus princípios, mas foi autenticamente asfixiada pelos alemães que se fartaram de recuperar bolas em zonas adiantas e criar situações para dilatar a vantagem. Além disso, atacavam com muitos homens.



De resto, o 3-1 é sintomático. O cruzamento de Perisic sai muito largo, mas Kimmich recolhe junto à linha final para o desvio certeiro de Gnabry (28m). O 4-1 demorou mais três minutos na jogada mais bela do encontro: Thiago libertou Goretzka que sem olhar isolou Muller com um passe picado por cima de Lenglet. Novo golo e tudo fácil para o Bayern.



O Bayern pareceu entrar na segunda parte a recuperar fôlego da grande primeira parte que fez. Quem aproveitou foi o Barcelona para encurtar diferenças e sonhar em disputar a eliminatória. Messi desmarcou Alba – jogada padrão da equipa – e este deixou para Suárez que driblou Boateng e bateu Neuer.



O relógio marcava 57 minutos. No entanto, o pior para o Barça ainda estava para chegar.



O Bayern recuperou a versão demolidora da primeira metade e voltou a provar que está num patamar superior ao rival desta noite. Davies fez o que quis de Semedo – noite infeliz do português – e entregou o 5-1 a Kimmich (63m).



Apesar do resultado, ainda faltava para a humilhação blaugrana ficar completa. Flick aproveitou para rodar a equipa e lançou Coutinho, jogador que tem contrato… com o Barcelona. Ora bem, o internacional brasileiro assistiu Lewandowski para o 6-1 e fez ele próprio o sétimo e oito golos.



A humilhação estava, por fim, completa.



O Barcelona acumulou recordes negativos numa noite em que saiu de campo feito num oito: desde 1951 que não sofria oito golos num encontro e sofreu pela primeira vez quatro golos em 45 minutos na Liga dos Campeões. Em sentido contrário, o Bayern tornou-se na primeira equipa a marcar oito golos numa ronda a eliminar da prova.



Incrível!