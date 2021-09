O Bayern Munique continua a arrasar na Liga dos Campeões. Depois do triunfo em Camp Nou por 3-0, os bávaros «atropelaram» o Dínamo de Kiev por 5-0, em Munique, e lideram o grupo do Benfica com seis pontos.



Os alemães demoraram apenas 12 minutos a quebrar a resistência dos ucranianos. Sergiy Sydorchuk cortou a bola com a mão dentro da área e após analisar o lance no VAR, apontou para a marca de penálti. Robert Lewandowski não falhou e inaugurou o marcador.



O internacional polaco chegou ao bis aos 27 minutos a passe de Muller e praticamente deixou o jogo resolvido. Nos instantes finais da primeira parte, o Dínamo teve a melhor oportunidade do encontro nos pés de Peña, mas Neuer mostrou por que razão é um dos melhores do mundo.



À entrada para os 20 minutos finais, Sané lançou Gnabry que fuzilou o guardião ucraniano. Depois de assistir, o extremo ex-Manchester City fez um golaço (!). Bushchan esperava o cruzamento de Sané, mas o avançado rematou direto à baliza e conseguiu um belo golo.



Choupo-Moting fechou a contagem aos 87 minutos e confirmou mais um triunfo fácil do Bayern. O conjunto de Nagelsmann lidera o grupo do Benfica apenas com vitórias e com um registo impressionante: oito golos marcados e zero sofridos em dois jogos.