Bayern Munique, Barcelona e Dínamo de Kiev são os adversários do Benfica no grupo E, da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira, em Istambul.



Os encarnados, que chegaram a esta fase da prova via pré-eliminatórias, vai defrontar o campeão espanhol, o campeão belga e os blaugranas, terceiros classificados da última edição da Liga espanhola.