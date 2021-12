O jogo entre o Bayern Munique e o Barcelona vai disputar-se sem público nas bancadas, devido às regras mais rígidas de combate à covid-19 impostas na Baviera, Alemanha.



A decisão foi comunicada esta sexta-feira pelo governador do estado bávaro, Markus Söder, e implica uma restrição total de público, uma medida ainda mais apertada do que a decidida pelo governo federal na quinta-feira, e que permite uma lotação máxima dos estádios de 15 mil adeptos.



Já apurado, o Bayern lidera o grupo E só com vitórias enquanto o Barça ocupa o segundo lugar com sete pontos, seguido do Benfica com cinco. Blaugranas e águias vão disputar o acesso aos oitavos de final precisamente nesta última ronda.