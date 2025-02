O Bayern está nos oitavos de final da Liga dos Campeões depois de empatar a um golo frente ao Celtic esta terça feira.

Foi preciso esperar pelo segundo tempo para se ouvir gritar golo na Allianz Arena, no entanto, o primeiro tento foi para os visitantes.

Kuhn (63m) abriu o marcador e empatou a eliminatória, depois do resultado de 2-1 trazido da primeira mão no Celtic Park.

Alphonso Davies entrou logo a seguir ao golo sofrido e foi do jogador canadiano que surgiu o golo do empate e do consequente triunfo na eliminatória. Aos 90m+4 Davies atirou para o fundo das redes e levou os adeptos alemães à loucura.

Com este resultado, o Bayern está nos «oitavos» da Champions e vai defrontar o Bayer Leverkusen ou o Atlético Madrid na próxima fase. O Celtic ainda esteve perto do prolongamento mas fica pelo caminho nesta edição da prova milionária.