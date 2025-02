O Bayern Munique deslocou-se até ao reduto do Celtic e venceu por 2-1, num jogo praticamente de sentido único, em termos de oportunidades de golo.

A primeira parte foi dominada por completo pela formação bávara, que não permitiu qualquer tentativa de remate aos escoceses. Em cima do intervalo, Olise abriu o livro, trocou as voltas ao adversário e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Melhor só mesmo a entrada dos comandados de Kompany no segundo tempo, já que o 2-0 não demorou a chegar. Na sequência de um pontapé de canto, Harry Kane respondeu da melhor forma ao segundo poste e finalizou de primeira para o fundo da baliza.

Veja aqui o golo de Harry Kane:

Ora, a única vez que o Celtic enquadrou um remate com a baliza, acabou por marcar. O lance começou nos pés do recém entrado Yang Hyun-Jun e terminou com a finalização certeira de Maeda.

As duas equipas voltam a encontrar-se na próxima terça-feira, desta vez na Allianz Arena e com o Bayern em vantagem na eliminatória.