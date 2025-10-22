O Bayern Munique goleou na receção ao Club Brugge por 4-0 na noite desta quarta-feira, num jogo em que fez história Lennart Karl, jovem alemão de 17 anos da equipa bávara.

Logo aos cinco minutos, Lennart Karl arrancou pelo meio e, na meia-lua, rematou colocado e forte de pé esquerdo para o fundo da baliza. Com 17 anos e 242 dias, Karl tornou-se o mais jovem alemão e mais jovem jogador do Bayern a marcar na Champions. Superou o colega de equipa Jamal Musiala, que marcara com 17 anos e 363 dias.

Ainda na primeira parte, o Bayern fez mais dois golos. Ao minuto 14, após uma jogada coletiva pelo lado esquerdo, Konrad Laimer serviu Harry Kane, que encostou para o fundo da baliza, assinando o 2-0 no marcador. Ao minuto 34, de novo com assistência de Laimer, houve golo do Bayern: desta vez foi Luis Díaz, com um remate de pé direito, na área, a entrar ao centro da baliza e junto à trave.

Na segunda parte, ao minuto 79, o Bayern fechou as contas da vitória, com Nicolas Jackson a encostar a bola para o fundo da baliza, ao segundo poste, beneficiando de um ressalto de bola após uma tentativa de remate de Laimer.

Raphael Guerreiro foi titular no Bayern e saiu aos 69 minutos. Carlos Forbs também alinhou de início, pela equipa belga, saindo ao intervalo.

Noutros dois jogos da noite, houve empates sem golos no Mónaco-Tottenham e no Atalanta-Slavia Praga. No Tottenham, o médio português João Palhinha foi titular e fez todo o jogo.

Além destes três jogos, o Sporting venceu o Marselha, o Real Madrid bateu a Juventus, o Liverpool goleou em Frankfurt e quem também goleou foi o Chelsea, na receção ao Ajax. Nos dois jogos da tarde, o Athletic Bilbao bateu o Qarabag e o Galatasaray superou o Bodo/Glimt.