Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador da semana na Liga dos Campeões, numa jornada em que fez um hat-trick e uma assistência na goleada por 5-1 do Bayern Munique ao Benfica.

O avançado polaco levou a melhor sobre dois portugueses que também estavam nomeados: Pedro Gonçalves, que bisou na goleada do Sporting, e Cristiano Ronaldo que também marcou dois golos no empate do Manchester United frente à Atalanta.

(Imagens vídeo Eleven Sports)