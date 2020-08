Thomas Muller marcou dois dos oito golos do Bayern frente ao Barcelona, esta noite, na Luz e foi distinguido pela UEFA como o melhor em campo.



O internacional alemão fez o primeiro e o quarto golo dos bávaros na partida. Além dos golos, o avançado tornou-se no germânico com mais jogos na Liga dos Campeões (113), ultrapassando o ex-companheiro de equipa e compatriota Lahm (112).

⚽️⚽️🅰️ Thomas Müller claims the award after a fine display in Lisbon 🥇👏#UCLMOTM | #UCL pic.twitter.com/BkvTRTlSks — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2020