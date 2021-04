O Paris Saint-Germain foi a Munique bater o Bayern por 3-2, numa reedição da final de 2020. Um embate com cinco golos que ditou a primeira derrota em casa do campeão europeu. Um grande jogo com a equipa bávara quase sempre por cima, a jogar sempre muito perto da baliza de Navas, mas com uma equipa francesa extremamente eficaz na resposta. Neymar fez duas assistências, Mbappé marcou dois golos.

O cartaz do jogo prometia até porque juntava em campo os dois finalistas da final de Lisboa de 2020 e o início do jogo correspondeu totalmente às expetativas. O Bayer Munique entrou com tudo e, logo nos primeiros instantes, criou duas oportunidades flagrantes. A primeira num remate de Hernandez, defendido por Navas, o segundo, na sequência do primeiro, com uma cabeçada de Choupo-Moting à trave. No entanto, foi o PSG que chegou ao golo, na resposta, com Di María, com um grande passe a lançar Neymar para a área e o brasileiro a colocar mais à direita para o remate de Mbappé. Neymar ainda chegou à bola, mas não conseguiu evitar que esta chegasse às suas redes.

Três minutos e o PSG já vencia. O Bayern aumentou de imediato a pressão, mas o PSG voltou a marcar, numa transição rápida, por Draxler, mas desta vez não valeu, uma vez que Mbappé, que fez a assistência, estava adiantado. O campeão europeu continuou a carregar e esteve perto do empate, na sequência de um livre de Kimmich, com Goretzka a cabecear nas costas de Danilo.

A pressão alta do Bayern continuava a aumentar e a equipa francesa começava a ter tremendas dificuldades em sair a jogar. Foi um período intenso de sufoco, mas na primeira oportunidade que o PSG teve para voltar a encher os pulmões, na marcação de um canto, acabou por chegar ao 2-0. O Bayern ainda afstou a bola da sua área, mas Neymar recuperou-a e, com um grande passe, lançou Marquinhos com a defesa bávara em contra-pé e o defesa brasileiro atirou a contar.

Marquinhos festejou, mas logo a seguir pediu para sair, limitado com um problema na virilha. Pochettino fez entrar Herrera para o meio-campo e pediu a Danilo para recuar para o eixo da defesa. Hans Flick, visivelmente insatisfeito com o resultado, também lançou Alphonso Davies, abdicando de Goretzka, dobrando a velocidade no flanco esquerdo, agora com Davies e Coman. A verdade é que o Bayern continuou a carregar e acabou por reduzir a diferença antes do intervalo, com Pavard, com muito espaço, a cruzar para a cabeçada certeira de Choupo-Moting. O intervalo chegou com o relvado do Allianz Arena praticamente pintado de branco, face à neve que caiu ao longo de todo o jogo.

A segunda parte começou com um Bayern novamente ao ataque, com Coman e Sané a conseguirem profundidade e conseguir colocar muita gente na área de Navas, com Müller, Choupo-Moting e até Alaba. O PSG, por seu lado, fechava-se na defesa, mas sempre na expetativa para sair a jogar. As oportunidades sucederam-se a um ritmo intenso, com Navas a brilhar entre os postes, com uma série de boas defesas, mas os bávaros acabaram mesmo por chegar ao empate, num lance de bola parada. Livre de Kimmich e desvio de cabeça de Müller.

Um empate que durou pouco mais de cinco minutos, uma vez que o PSG acabou por recuperar a vantagem logo depois numa transição rápida e uma opção surpreendente de Mbappé. O avançado entrou na área pela esquerda, pressionado por Boateng, simulou que ia cruzar, mas acabou por rematar, por entre as pernas de Boateng, surpreendendo Neuer, com a bola a entrar junto ao primeiro poste.

O Bayern nunca baixou os braços e manteve uma pressão intensa até ao fim. A equipa de Hans Fick criou mais uma mão cheia de oportunidades, mas a defesa parisiense foi resolvendo problema atrás de problema, contando, e m último caso, com as luvas de Navas para segurar uma importante vantagem antes do segundo jogo, dentro de uma semana, no Parque dos Príncipes.