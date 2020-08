Coutinho, jogador do Bayern Munique, em declarações aos jornalistas após ter contribuído com dois golos na goleada por 8-2 frente ao Barcelona, clube que detém o seu passe:



«Vim de uma lesão e estive muito tempo sem jogar. Trabalhei duro para recuperar bem. Estou recuperado e hoje foi um jogo muito importante para nós. Estou feliz por isso.»



«Sim, foi estranho [jogar contra o Barça], mas ainda tenho contrato com o Bayern Munique. O meu foco está nesta competição.»