Coutinho, jogador do Bayern Munique, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a conquista da Liga dos Campeões ante o PSG:



«Estamos a viver um ano louco. Ninguém esperava isso. Espero que tudo volte ao normal. Foi um ano de altos e baixos, mas nunca deixei de trabalhar. Hoje estou feliz para caramba. Foi o meu último jogo com a minha camisola, fizemos uma grande época e estamos todos de parabéns.»



«O meu contrato sempre foi por uma temporada. Já sabia que teria de voltar desde que assinei. Sempre sonhei jogar pelo Barcelona, tive a experiência de estar lá e agora tenho de voltar e voltarei com muita vontade.»



«Vencer títulos é sempre o objetivo. A Champions é a principal competição da Europa. Demorou um pouco, mas veio.»