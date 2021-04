Chancel Mbemba faz parte da equipa da semana da Liga dos Campeões.



O defesa do FC Porto figura entre os melhores jogadores da segunda mão dos quartos de final da Champions num onze dominado pelo Bayern Munique. Apesar da eliminação em Paris, os campeões europeus estão representados por Boateng, Alaba, Choupo-Moting e Lucas Hernández.



Logo de seguida, o Manchester City é o clube que «empresta» mais futebolistas à equipa ideal escolhida pela UEFA com as presenças de Mahrez e de Foden.



O onze da semana da Liga dos Campeões: Alisson (Liverpool), Mbemba (FC Porto), Boateng (Bayern), Lucas Hernández (Bayern); Nacho (Real Madrid), Bellingham (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), Alaba (Bayern); Mahrez (Man. City), Choupo-Moting (Bayern) e Foden (Man. City).