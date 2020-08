O treinador do Bayern Munique, Hans Flick, comentou a vitória na final da Liga dos Campeões frente ao PSG e o título europeu do clube, depois de o técnico ter substituído Niko Kovac na equipa técnica, em novembro.

«Estou orgulhoso da minha equipa. Quando começámos em novembro, li nos jornais coisas como "há mais respeito pelo Bayern, mais medo do Bayern". A evolução da equipa nos últimos 10 meses tem sido sensacional. Usámos tudo o que estava ao nosso alcance, inclusivamente a suspensão pela pandemia.»

«O PSG é muito forte ofensivamente, como vimos, fizeram uma carreira incrível em toda a Liga dos Campeões, mas, mesmo assim, jogámos com ambição, classe, e acho que merecemos a vitória. Estava satisfeito com o desempenho do Coman, não achei que fosse um grande risco apostar nele. Estamos contentes por ter marcado o golo e orgulhosos por ter vencido a Liga dos Campeões»