Fresneda, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Bayern Munique sobre o Sporting por 3-1, na sexta jornada da fase de liga da Champions:

Análise à derrota frente ao Bayern Munique

«Sabíamos que ia ser complicado, no estádio deles. É um estádio difícil de jogar e uma equipa muito forte, das melhores na Europa. Fizemos um grande jogo, tivemos momentos em que sofremos muito na primeira parte e reagimos a isso. No segundo tempo marcámos, tivemos bola e depois eles reagem bem ao nosso golo. Sofremos o golo e baixámos, o terceiro faz com que a equipa perca a moral. Fico muito orgulhoso pela equipa, lutámos muito num jogo complicado e fico feliz pelo jogo da equipa.»

Dificuldades após golo de Gnabry

«Temos de melhorar, já sofremos um ou outro golo de bola parada. Temos jogadores muito fortes na bola parada e temos de corrigir isso nos próximos jogos. Primeiro vamos pensar no próximo jogo que temos para a Liga e depois logo pensaremos no jogo da Champions (PSG). Todos os jogos, sejam da Champions ou Liga, são para ganhar. Representamos o Sporting e temos de ganhar todos os jogos.»

Confiantes no apuramento para o play-off?

«Estamos 100 por cento confiantes no apuramento para o play-off, temos uma equipa para passar à fase seguinte e vamos tentar.»