Hansi Flick, treinador do Bayern Munique, manifestou-se inconformado, depois da eliminação da equipa alemã da Liga dos Campeões, apesar da vitória sobre o Paris Saint-Germain (1-0) no Parque dos Príncipes.

«Penso que foi no jogo da primeira mão que falhámos a qualificação, com todas aquelas oportunidades que desperdiçámos. Acho que o terceiro golo que encaixamos foi demais, o 2-2 estava muito bem. Esta noite faltou-nos apenas uma pontinha de sorte nos últimos minutos, particularmente naquele lance em que o Leroy [Sané] estava bem posicionado e optou por fazer um passe em vez de procurar a sua sorte», começou por destacar o treinador alemão no final do jogo.

O Bayern marcou um golo, mas não chegou para regressar mais uma vez à meia-final. «Tenho de dar os parabéns à minha equipa, esteve sempre muito concentrada, tentou tudo. Tivemos azar, com alguns jogadores importantes indisponíveis, mas temos de aceitar e felicitar o Paris», referiu.

No balanço dos dois jogos, Flick considera que o Bayern foi melhor do que o PSG. «Normalmente, a equipa tem uma enorme qualidade nos últimos trinta metros, mas o Paris defendeu bem e, como no jogo da primeira mão, não conseguimos ser eficazes, faltou-nos um último punch. No balanço dos dois jogos, penso que fomos a melhor equipa», destacou ainda o treinador do ainda campeão europeu.