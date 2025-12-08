O Bayern Munique recebe esta terça-feira o Sporting na sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e Vincent Kompany não poupou elogios ao conjunto de Rui Borges. Na Allianz Arena, os bávaros vão defrontar uma equipa «de qualidade».

Sporting tem qualidade

«Eles são fortes tecnicamente e têm muito talento. Têm jogadores rápidos no ataque, que vão fundo. Além disso, têm médios e defesas ativos, que também sabem jogar futebol. É a Liga dos Campeões. Queremos atingir o nosso nível máximo. O Sporting tem qualidade.»

Bayern a 100 por cento

«É uma equipa completa, muito compacta na defesa. Também são muito perigosos no contra-ataque. A sua linha defensiva é muito ativa e avança para a frente. Contra o Benfica, pressionaram muito. Têm bons jogadores e não têm medo de jogar para a frente. Também têm muitos jogadores que são o futuro. É uma equipa empolgante. Temos de estar a 100 por cento. Não é por acaso que o Sporting está entre os oito primeiros».

Gnabry de volta pede os três pontos

«O nosso objetivo é conquistar os três pontos amanhã [terça-feira]. Até agora, temos feito uma grande época na Liga dos Campeões, tirando aquela derrota com o Arsenal. Mas a qualificação direta seria boa, para termos um pouco mais de tranquilidade e evitarmos aqueles dois jogos em que poderíamos ser facilmente eliminados».