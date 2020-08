Mais uma noite de Champions, mais um show de Robert Lewandowski.

O polaco fez dois golos e duas assistências na goleada do Bayern de Munique sobre o Chelsea, por 4-1, e selou o apuramento dos campeões alemães para a «final 8» da Liga dos Campeões, que se disputa em Lisboa.

Logo nos primeiros minutos, Lewandowski foi derrubado por Caballero e converteu o penálti que abriu o marcador, antes de colocar a bola nos pés de Perisic, que ampliou.

Em cima do intervalo, Abraham reduziu para o Chelsea, mas no segundo tempo os ingleses sucumbiram ao poderio alemão e Lewandowski voltou a brilhar: primeiro com uma assistência para o recém-entrado Tolisso, depois ao cimentar a vitória com um golpe de cabeça.

O Bayern já havia encaminhado a eliminatória na primeira mão, ao vencer em Londres por 3-0 e agora sentenciou a eliminatória num retumbante 7-1.

Lewandowski tornou-se no quarto melhor marcador da história da Liga dos Campeões, com 66 golos, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Messi e Raúl, e maior goleador destacado desta edição, com 13.

O Bayern vai agora defrontar nos quartos-de-final o Barcelona, num só jogo, no Estádio da Luz.