O Presidente da República afirmou que vai assistir à final da Liga dos Campeões, entre o Bayern de Munique e PSG, domingo, no Estádio da Luz.

«Disse ao presidente da UEFA, que me tinha convidado, que iria e por isso tenciono lá estar», disse Marcelo Rebelo de Sousa, à entrada para um jantar de trabalho com autarcas do Algarve e citado pela Lusa.

O Chefe de Estado não revelou se será acompanhado pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo presidente francês Emmanuel Macron.