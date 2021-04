Thomas Müller foi um dos mais inconformados em campo e também fora dele, depois do jogo, no Parque dos Príncipes, que ditou o afastamento do Bayern Munique das meias-finais da Liga dos Campeões.

«O jogo não decorreu como o de Munique, não conseguimos impor pressão sobre a baliza desde o início e o PSG teve oportunidades. O Manuel [Neuer] fez boas defesas e ainda contámos com a ajuda dos postes», começou por destacar o experiente avançado no final do jogo que o Bayern venceu por 1-0.

O Bayern marcou um golo, mas faltou-lhe um segundo que abriria caminho para a próxima fase. «Na segunda parte estivemos muito bem sintonizados, mas o jogo estava muito fechado, com interrupções constantes e não conseguimos voltar a pressionar. É uma grande desilusão sermos eliminados ganhando em Paris», atirou ainda.