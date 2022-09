Durante as últimas oito épocas, Muller e Lewandowski formaram uma dupla de sucesso no ataque do Bayern Munique.

Nesta terça-feira, os dois vão ser adversários num dos jogos grandes da fase de grupos da Liga dos Campeões. E já depois de ter provocado Lewandowski aquando do sorteio, Muller voltou a brincar sobre o reencontro na antevisão à partida.

«O Mané anda a gozar comigo há dez dias, a dizer para eu ter cuidado e não passar a bola por engano ao Lewandowski», começou por dizer, antes de falar da vantagem que vê no facto de o Bayern não jogar com o polaco na frente.

«Agora temos muitos jogadores móveis na frente. Não temos esse homem fixo e os adversários não sabem quem é o avançado», acrescentou.

O nome de Lewandowski dominou a conferência, e Muller falou da excelente relação que tinha com o ex-companheiro dentro de campo.

«A minha relação com “Lewy” desenvolveu-se durante muitos anos, mas já é passado. Há uma nova realidade e não nos podemos concentrar nele», nota, apesar de sublinhar que o nome de Lewandowski continuará inscrito da história do clube bávaro.

«Vai passar muito tempo até que esse goleador incrível seja coisa do passado. Talvez nunca seja coisa do passado porque o nome dele está inscrito nos livros de história», resumiu.