Julian Nagelsmann não espera um Benfica diferente daquele que viu no Estádio da Luz, há duas semanas. O treinador do Bayern Munique defende esta ideia por sentir que a equipa de Jorge Jesus foi competente no primeiro jogo.



«O Benfica não vai mudar, jogou bem na primeira volta. Tiveram alguns problemas na liga portuguesa recentemente, mas com grande qualidade, mentalidade e experiência», afirmou o treinador do Bayern, em conferência de imprensa.



Nagelsmann destacou a seguir a «capacidade física e a velocidade dos avançados» ao dispor de Jorge Jesus, lembrando-se certamente de Darwin Nuñez e Rafa Silva.



«Vimos que eles são capazes de defender com agressividade e de, mesmo assim, sair com perigo em transições. Teremos de ser muito maduros para chegarmos aos 12 pontos e garantir a nossa qualificação.»



Julian Nagelsmann voltará a estar no banco de suplentes do Bayern, depois de ter falhado os últimos jogos devido a um teste positivo à covid-19. «Repetirei o teste e se tudo estiver bem voltarei ao meu lugar. Estou ansioso, claro, ainda por cima num jogo da Liga dos Campeões.»



Nagelsmann disse ainda estar otimista em relação às recuperações de Upamecano, Goretzka e Lucas Hernández, mas mostra mais reservas relativamente a Alphonso Davies, que ainda se debate com problemas musculares. O internacional canadiano também esteve na conferência de imprensa e disse ser possível ainda recuperar a tempo.

O Bayern Munique-Benfica realiza-se às 20 horas, terça-feira.