Thiago Alcântara, jogador do Bayern Munique, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a conquista da Liga dos Campeões ante o PSG:



«Vínhamos a fazer um ano maravilhoso e somos uns justos vencedores.»



«Sou o homem mais feliz do mundo por jogar nesta equipa, ganhar desta forma e por formar parte deste grupo maravilhoso.»



«O segredo? Foi uma exibição de toda a equipa, não só dos que estavam em campo, mas também dos que entraram. Fizemos um trabalho formidável para lograr esse título.



«A organização foi maravilhosa. Fomos bem cuidados no hotel e ao mesmo somos campeões. Este formato foi maravilhoso. Qualquer formato será bem-vindo, afinal de contas, é a Liga dos Campeões.»