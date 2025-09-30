Raphaël Guerreiro marcou na goleada do Bayern Munique, em Chipre, frente ao Pafos [5-1], que contou com os portugueses Pepê no onze inicial e Domingos Quina vindo do banco.

O jogo ficou resolvido em apenas 34 minutos, o tempo que os bávaros necessitaram para construírem uma vantagem de quatro golos no marcador.

Harry Kane bisou e chegou aos 17 golos pelo Bayern esta época, em apenas nove jogos, um registo impressionante. Pelo meio, Nicolas Jackson estreou-se a marcar pela equipa de Munique e Raphaël Guerreiro também faturou, na sequência de uma bela jogada coletiva.

A fechar o primeiro tempo, Mislav Orsic reduziu para o Pafos com um remate do meio da rua, indefensável para Neuer, mas o Bayern acabaria por chegar ao 5-1 aos 69 minutos, por Michael Olise, ele que já havia feito duas assistências para golo, no primeiro tempo.

O campeão alemão, que tinha batido o Chelsea na ronda inaugural, é um dos líderes da fase liga da Champions, com seis pontos, enquanto o Pafos mantém o ponto conquistado na primeira jornada, frente ao Olympiakos.

