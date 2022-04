O Villarreal está em Liverpool para o jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões e recorreu aos Beatles para fazer uma pequena provocação.



Em jeito de brincadeira, o emblema espanhol colocou um cachecol na estátua de John Lennon, à porta do mítico «Cavern Pub», e publicou a fotografia nas redes sociais fazendo referência à música da banda «Yellow Submarine».



«We all live in a yellow submarine (todos vivemos num Submarino Amarelo)», escreveu o Villarreal na legenda, em referência à música dos Beatles e à própria alcunha pela qual o clube é conhecido.



O encontro entre Liverpool e Villarreal está agendado para as 20h00, desta quarta-feira.