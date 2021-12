Depois do choque na derrota caseira com o Sporting, o Benfica procura recompor-se e tem pela frente já nesta quarta-feira um jogo potencialmente decisivo para a continuidade da equipa de Jorge Jesus.

Frente à equipa ucraniana, as contas são simples para as águias, que não dependem de si próprias e só seguem em frente na Liga dos Campeões se alcançarem um resultado melhor do que o do Barcelona na visita ao reduto do Bayern Munique.

Depois do desacerto defensivo e da desinspiração da linha ofensiva no dérbi, é de esperar uma remodelação de setores.

Confira na GALERIA ASSOCIADA as apostas do Maisfutebol para o onze do Benfica no jogo desta quarta-feira às 20h00 frente ao Dínamo Kiev.