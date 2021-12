André Almeida, capitão do Benfica, em declarações na CNN Portugal, após a vitória por 2-0 frente ao Dínamo Kiev que deu a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões:



«Este grupo é muito unido e tem trabalhado muito bem. O jogo de sexta-feira foi muito duro para nós, mas a forma como entrámos na primeira parte foi a resposta ideal. Os adeptos apoiaram-nos, acreditaram muito em nós e levaram-nos a uma primeira parte muito boa. Na segunda parte estivemos mais contidos e não tivemos tanto discernimento, mas o mais importante foi o apuramento num grupo muito difícil. O Benfica está no lugar onde merece estar.



Não foi fácil para os adeptos. Tenho de agradecer todo o apoio que nos deram, mesmo nas fases mais difíceis do jogo apoiaram-nos. Isso leva-nos para a frente. Chegar aos quartos? É jogo a jogo. Vamos esperar pelo sorteio e ver quem nos calha. Vamos dar certamente uma boa resposta como demos até aqui.»



