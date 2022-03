«Surpresa», «choque» e «castigo» são algumas das palavras a que os jornais estrangeiros recorreram para descrever a vitória do Benfica sobre o Ajax (1-0), em Amesterdão, e a consequente qualificação da equipa portuguesa para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Em Espanha, o jornal Marca diz que Darwin Nuñez, «na única oportunidade clara», «salvou o Benfica» e o «sacou o bilhete para os quartos», considerando que o golo do internacional uruguaio «acabou com um Ajax que dominou sem pontaria». O jornal As, por seu lado, diz que «Veríssimo sai muito reforçado» depois de derrotar um «grande Ajax». Este jornal diz que a equipa holandesa «dominou e criou mais», mas «também falhou mais» do que os portugueses.

Ainda em Espanha, o Mundo Deportivo refere-se ao Benfica como «a grande surpresa» e acrescenta que Darwin Nuñez «castigou» a falta de eficácia do Ajax com o «único remate enquadrado dos portugueses». O vizinho Sport, por seu lado, lembra que o Benfica já tinha passado num grupo com o Bayern Munique e Barcelona e agora «afastou o Ajax diante da sua própria gente».

De Espanha para França, o jornal L’Equipe escreve que o Benfica «surpreendeu» o Ajax depois de ter «resistido» ao domínio dos holandeses. «Os puristas poderão discutir a forma, o estilo, mas o Benfica merece plenamente a qualificação para os quartos de final», considera o principal jornal desportivo de França.

Em Itália, a Gazzetta dello Sport aponta o dedo a Onana, guarda-redes do Ajax. «O Ajax domina, o Benfica marca e passa. Decide Nuñez, mas com um erro de Onana», aponta o jornal cor de rosa que diz ainda que «dominar por 70 minutos não chegou para o Ajax». O Corriero dello Sport por seu lado, diz que o «Benfica festeja, Nuñez afasta Ajax».

Em Inglaterra, os jornais dão total destaque para a eliminação do Manchester United diante do Atlético Madrid, mas ainda deixaram espaço para fazer referência ao êxito do Benfica. O Daily Mail, por exemplo, diz que o Ajax ficou em «choque» com o golo de Darwin Nuñez e destaca o «muro» do Benfica com os veteranos Jan Vertonghen e Nicolas Otamendi a anularem o ataque dos holandeses. O tabloide The Sun refere-se a Darwin Nuñez como «o alvo do Newcastle» e destaca o regresso do Benfica aos quartos de final ao fim de seis anos. «O Ajax dominou, mas teve de pagar a falta de eficácia diante da baliza», refere.

Da Europa vamos ainda até à América do Sul. Os brasileiros do Globo escrevem que o Benfica «segurou a pressão do Ajax» e voltou a festejar em Amesterdão sessenta anos depois da vitória na final da Taça dos Campeões sobre o Real Madrid de 1962. O diário Lance vai pelo mesmo caminho e escreve que «os encarnados conseguiram suportar a pressão do Ajax na maior parte do jogo e aproveitaram uma oportunidade de bola parada para derrota o rival holandês».

Já na Argentina, o popular Diário Olé diz que «o Benfica aguentou e teve o prémio». «O Ajax procurou, dominou durante todo o jogo, mas o Benfica sofreu, resistiu e com 1-0 segue para os quartos».